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Регионы России

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В России зафиксировано снижение продаж цветов в первом полугодии 2026 года

В России зафиксировано снижение продаж цветов в первом полугодии 2026 года

Объем продаж цветов в России по итогам первого полугодия 2026 года составил 266,5 млрд рублей, что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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