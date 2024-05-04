Кэмерон «делает Британию целью российских ракет». В Сети оценили последствия заявления экс-премьера Великобритании

«Англия скачет на краю действующего вулкана» Очередное русофобское заявление министра иностранных дел и экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить ракетные удары британским оружием по территории России, вызвало широкой резонанс.