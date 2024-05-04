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Закон и Порядок

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Кэмерон «делает Британию целью российских ракет». В Сети оценили последствия заявления экс-премьера Великобритании

Кэмерон «делает Британию целью российских ракет». В Сети оценили последствия заявления экс-премьера Великобритании

«Англия скачет на краю действующего вулкана» Очередное русофобское заявление министра иностранных дел и экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить ракетные удары британским оружием по территории России, вызвало широкой резонанс.

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Комментарии
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С
Станислава
Давно пора этот остров отправить на дно морское, уж больно от него воняет!!!!!
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16 час.
Л
Лидия
Маленькая,но очень говнистая страна нарывается....провоцирует и изрыгает злость..мне напоминает Моську,лающую на слона.
Ответить
28 мин.

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