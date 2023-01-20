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Военнослужащие подразделений ПВО ВВО на Сахалине выполнили боевые стрельбы ПЗРК «Игла»

Военнослужащие подразделений ПВО ВВО на Сахалине выполнили боевые стрельбы ПЗРК «Игла»

На полигоне «Успеновский» офицеры армейского корпуса ВВО (участники СВО) отрабатывали с военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.

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