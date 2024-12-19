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"Это что за голубой петух?": люди возмущены новым логотипом города от Артемия Лебедева

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Русский компас Лебедев на презентации нового логотипа Суздаля. Фото: коллаж из снимков с сайта bloknot.

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