Олег Макаренко

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Рекорд авиаперевозок, налог на бензиновые авто и ужасы западной медицины

Рекорд авиаперевозок, налог на бензиновые авто и ужасы западной медицины

1. Российский пассажирский авиарынок полностью восстановился после пандемийного провала 2020 года. В прошлом году (2021) число пассажиров подскочило почти вдвое, мы поставили новый исторический рекорд по масштабам авиаперевозок:https://genby.

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