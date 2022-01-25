Рекорд авиаперевозок, налог на бензиновые авто и ужасы западной медицины

1. Российский пассажирский авиарынок полностью восстановился после пандемийного провала 2020 года. В прошлом году (2021) число пассажиров подскочило почти вдвое, мы поставили новый исторический рекорд по масштабам авиаперевозок:https://genby.
1. Российский пассажирский авиарынок полностью восстановился после пандемийного провала 2020 года. В прошлом году (2021) число пассажиров подскочило почти вдвое, мы поставили новый исторический рекорд по масштабам авиаперевозок:https://genby.
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