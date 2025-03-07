Виктор Томенко приехал на церемонию прощания с главой Завьяловского района

Николая Онищенко провожают в последний путь сотни человек: среди них жители Завьялово, краевые чиновники и сослуживцы Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал в Завьялово на церемонию прощания с убитым главой Завьяловского района Николаем Онищенко.