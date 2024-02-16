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Попразднство Сретения Господня 16 февраля: традиции, молитвы и приметы

Попразднство Сретения Господня 16 февраля: традиции, молитвы и приметы

Попразднство Сретения Господня 16 февраля: традиции, молитвы и приметы Елена ГалицкаяСегодня, 16 февраля, православные христиане отмечают первый день Попразднства Сретения Господня, также известный как праздник святых Симеона и Анны.

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