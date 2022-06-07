Царьград

4 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Курилы и водная акватория вокруг это часть России, все их ресурсы наша  собственность. То, что покемонам позволяют ры...Япония испугалась...
  • nyha
    топить...Япония испугалась...
  • Николай Карасев
    идиот"Уже вижу, как Со...

Продали в рабство: Факт торговли людьми расследуется в Костанайской области

Продали в рабство: Факт торговли людьми расследуется в Костанайской области

Антикоррупционная служба Казахстана заявила о начале расследования дела о факте торговли людьми, в причастности к которому подозревают нескольких сотрудников управления координации занятости и социальных программ акимата области, передаёт Kaztag.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх