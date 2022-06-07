Продали в рабство: Факт торговли людьми расследуется в Костанайской области

Антикоррупционная служба Казахстана заявила о начале расследования дела о факте торговли людьми, в причастности к которому подозревают нескольких сотрудников управления координации занятости и социальных программ акимата области, передаёт Kaztag.
Антикоррупционная служба Казахстана заявила о начале расследования дела о факте торговли людьми, в причастности к которому подозревают нескольких сотрудников управления координации занятости и социальных программ акимата области, передаёт Kaztag.
Свежие комментарии