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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайрон Лю: «Уэстбрук должен стоять в углу, нам не хватает открытого пространства»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук должен уходить в угол площадки, чтобы освобождать пространство для проходов Джеймса Хардена.

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