Анонс развлекательных мероприятий на 17 и 18 июля

Грядущий уикенд побалует уссурийцев интересными мероприятиями на любой вкус. Сделать выбор и не пропустить все самое интересное поможет обзор ИА UssurMedia.
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