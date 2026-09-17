Звягинцев о «Минотавре»: как он вдохнул в Шаброля российскую душу и почему чуть не отказался от ремейка

Представьте: вы годами вынашиваете грандиозный проект, а жизнь раз за разом подкидывает подножки. Именно так и было у Андрея Звягинцева перед тем, как на свет появился его «Минотавр» — мощный, атмосферный ремейк классической «Неверной жены» Клода Шаброля.
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