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Звягинцев о «Минотавре»: как он вдохнул в Шаброля российскую душу и почему чуть не отказался от ремейка

Звягинцев о «Минотавре»: как он вдохнул в Шаброля российскую душу и почему чуть не отказался от ремейка

Представьте: вы годами вынашиваете грандиозный проект, а жизнь раз за разом подкидывает подножки. Именно так и было у Андрея Звягинцева перед тем, как на свет появился его «Минотавр» — мощный, атмосферный ремейк классической «Неверной жены» Клода Шаброля.

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