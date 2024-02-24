Доха (ATP). Хачанов обыграл Меньшика и взял первый титул в сезоне

Сетка турнира здесь. Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар 19 – 24 февраля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 395 875 долларов Открытые корты, хард Финал Карен Хачанов (Россия) Якуб Меньшик (Чехия) 7:6|6:4 Дата проведения 24 февраля, 18.
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