В Донецке при обстреле ВФУ пострадал мужчина

Ранение в результате обстрела Донецка украинскими неонацистами получил мирный житель, 13 июня сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранение в результате обстрела Донецка украинскими неонацистами получил мирный житель, 13 июня сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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