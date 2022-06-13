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В Донецке при обстреле ВФУ пострадал мужчина

В Донецке при обстреле ВФУ пострадал мужчина

Ранение в результате обстрела Донецка украинскими неонацистами получил мирный житель, 13 июня сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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