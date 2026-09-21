Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Идиот — это тот, кто не ходил на выборы. По крайней мере, в Древней Греции.

Идиот — это тот, кто не ходил на выборы. По крайней мере, в Древней Греции.

Ну вот, выборы завершились. Вы ходили голосовать? Если нет, то уж простите, но вы — «идиот». По крайне так вас назвали бы в Древней Греции.

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