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Нижегородская правда

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В Дзержинске идут работы по модернизации бассейна «Заря»

В Дзержинске идут работы по модернизации бассейна «Заря»

Глава Дзержинска Михаил Клинков поделился в своих социальных сетях ходом ремонтных работ в бассейне «Заря»: Ремонтные работы по обновлению инженерных систем, модернизации помещений и созданию безбарьерной среды идут в бассейне «Заря».

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