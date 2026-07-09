В Дзержинске идут работы по модернизации бассейна «Заря»

Глава Дзержинска Михаил Клинков поделился в своих социальных сетях ходом ремонтных работ в бассейне «Заря»: Ремонтные работы по обновлению инженерных систем, модернизации помещений и созданию безбарьерной среды идут в бассейне «Заря».
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