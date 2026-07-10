Политика как он...
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Политика как она есть

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Лерчек начала стремительно худеть после восьмой химиотерапии: «За три дня потеряла три килограмма»

Лерчек начала стремительно худеть после восьмой химиотерапии: «За три дня потеряла три килограмма»

Накануне возлюбленный Валерии Чекалиной, Луис Сквиччиарини, опубликовал в соцсети ролик, в котором блогерша призналась, что после восьмого курса химиотерапии её состояние заметно ухудшилось — за несколько дней она сильно потеряла в весе.

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