Лерчек начала стремительно худеть после восьмой химиотерапии: «За три дня потеряла три килограмма»

Политика как она есть

Накануне возлюбленный Валерии Чекалиной, Луис Сквиччиарини, опубликовал в соцсети ролик, в котором блогерша призналась, что после восьмого курса химиотерапии её состояние заметно ухудшилось — за несколько дней она сильно потеряла в весе.