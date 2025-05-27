Первое в стране предприятие по производству логистических роботов появится в Петербурге

В 2026 году Председатель совета директоров ГК «INTRATOOL» Сергей Терентьев во время встречи президента Владимира Путина с представителями деловых кругов сказал, что сейчас Петербурге строится новый завод в свободной-экономической зоне Новоорловская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии