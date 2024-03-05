Буллит Бучневича принес «Сент-Луису» победу над «Филадельфией»

«Сент-Луис» обыграл «Флайерз» в Филадельфии в серии послематчевых буллитов – 2:1. В третьем периоде и овертайме хозяева имели большое преимущество – 20:5 по броскам в створ! Однако голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон выдержал этот штурм, а затем отразил три буллита из четырех.