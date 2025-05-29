Пенсионерка из Москвы ответила на звонок "сотрудников школы" и лишилась 11 млн

dpa/picture-alliance/TASS В Москве пенсионерка лишилась более 11 миллионов рублей после того, как поговорила по телефону с мошенниками, представившимися сотрудниками школы, в которой она когда-то работала.
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