Задоров о возможном возвращении в Россию: «На следующий же день я окажусь в Сибири»

«На следующий день я окажусь в Сибири», – приводит слова защитника «Ванкувера» Sportsnet. В сентябре прошлого года хоккеист, тогда выступавший за «Калгари», дал резонансное интервью, в котором рассказал о реакции российских хоккеистов из НХЛ на события на Украине и подверг критике главного тренера СКА Романа Ротенберга.