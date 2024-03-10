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Закон, порядок, государство

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В специальной военной операции широко задействованы поисково-спасательные группы на вертолетах Ми-8 ВКС России

В специальной военной операции широко задействованы поисково-спасательные группы на вертолетах Ми-8 ВКС России

На Купянском направлении поисковики-спасатели выполнили плановый боевой вылет, обеспечив действия экипажей ударных вертолетов Ми-35 ВКС России.

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