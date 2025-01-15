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Поехала в Одессу на проверку. Подполье доложило о жутком бизнесе мадам Зеленской

Поехала в Одессу на проверку. Подполье доложило о жутком бизнесе мадам Зеленской

Царьград Фото: коллаж Царьград Жена Владимира Зеленского поехала в Одессу на проверку. Поддерживающие Россию одесситы сообщают, что город переполнен полицией, а ТЦК перед приездом Зеленской работал в усиленном режиме.

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Комментарии
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Александр Силяков
Одессу надо брать обязательно
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14 час.
Евгений Мангуш
Похоже второе Косово.  Вот почему Европа так в Украине заинтересована.
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11 час.
владимир рябченко
ТоварИщи... это ДВА слова Товар Ищи...
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10 час.

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