Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении более 150 млн рублей у Роскосмоса

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Мещанский суд Москвы вынес приговор четырем фигурантам дела о многомиллионном мошенничестве при создании батареи для военно-космической отрасти, передает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
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