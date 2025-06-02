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Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении более 150 млн рублей у Роскосмоса

Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении более 150 млн рублей у Роскосмоса

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Мещанский суд Москвы вынес приговор четырем фигурантам дела о многомиллионном мошенничестве при создании батареи для военно-космической отрасти, передает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

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