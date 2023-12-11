Ермаганбет Булекпаев представил в Темиртау нового инвестора Qazaqstan Steel Group

В Темиртау на встрече с трудовым коллективом компании аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил акционера Qazaqstan Steel Group Андрея Лаврентьева, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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