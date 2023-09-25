TVcenter.ru

672 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Z Muliphein
    Золотые слова: "Они сделали все правильно, как их учили, но все ли они сделали так, как надо, если это не входит в ре...“Все скрывается”,...
  • Мария Калинина
    Чтобы другие остерегались такой участи«Утром ставили ка...
  • Мария Калинина
    Интересно,а почему Диму Нагиева не спрашивают ,как он относится к СВО?«Ревела от отчаян...

“Все скрывается”, – ампутации Костомарова может быть следствием врачебной ошибки

“Все скрывается”, – ампутации Костомарова может быть следствием врачебной ошибки

История Романа Костомарова продолжает держать страну в напряжении. После того, как казалось, что худшее позади, Оксана Домнина объявила, что ее супруга ожидает новая ампутация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
О
Ольга
Это страшно для любого человека. Даже если имеет место быть врачебная ошибка, назад уже ничего не вернуть. Надо жить дальше!
Ответить
8 час.
Z Muliphein
Золотые слова: &quot;Они сделали все правильно, как их учили, но все ли они сделали так, как надо, если это не входит в регламент медпомощи&quot;. Почему-то, не в обиду, современные наши медики могут быть охарактеризованны именно так. &quot;Ан масс&quot;, как говорится... Имею право говорить (не судить - Господь бог им судья), потому что маму мою &quot;залечили&quot; именно вот так, &quot;по протоколу&quot;... И как жить дальше, если я всё это видела, но... я же недоврач, мне веры нет, что я, курица, понимаю... И судиться бы, да время ушло уже, да и не докажешь ничего: по протоколу? - по протоколу. Лепилы провинциальные🙄
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх