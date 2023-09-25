“Все скрывается”, – ампутации Костомарова может быть следствием врачебной ошибки

Z Muliphein

Золотые слова: "Они сделали все правильно, как их учили, но все ли они сделали так, как надо, если это не входит в регламент медпомощи". Почему-то, не в обиду, современные наши медики могут быть охарактеризованны именно так. "Ан масс", как говорится... Имею право говорить (не судить - Господь бог им судья), потому что маму мою "залечили" именно вот так, "по протоколу"... И как жить дальше, если я всё это видела, но... я же недоврач, мне веры нет, что я, курица, понимаю... И судиться бы, да время ушло уже, да и не докажешь ничего: по протоколу? - по протоколу. Лепилы провинциальные🙄