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Мировое обозрение

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В Россию разрешили завозить яйца из США после странного рейда Россельхознадзора на птицефабрику в Ленинградской области

В Россию разрешили завозить яйца из США после странного рейда Россельхознадзора на птицефабрику в Ленинградской области

В мире яиц (и это не шутка) сейчас разворачивается драма, достойная сериала. С одной стороны — Россельхознадзор снимает часть ограничений на ввоз инкубационных яиц из США, кусая губу и подозрительно щурясь.

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