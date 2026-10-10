Удары «Гераней» по сухогрузам в акватории Чёрного моря и в порту Одессы, а также танкеру в порту Южный.
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