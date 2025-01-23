Георгий Атаров назначен первым зампредседателя Правительства РСО — Алания

Указ о назначении Георгия Атарова на должность первого заместителя председателя правительства Республики Северная Осетия-Алания подписал глава республики Сергей Меняйло, 23 января сообщила пресс-служба правительства Северной Осетии-Алании в своем Telegram-канале.
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