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Аргументы и Факты

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Актёр Радойичич выучил русский язык ради сериала «Трудно быть богом»

Актёр Радойичич выучил русский язык ради сериала «Трудно быть богом»

Сербский актёр Александр Радойичич рассказал в беседе с «Пятым каналом», что ради главной роли в сериале «Трудно быть богом» ему пришлось изучать русский язык, осваивать верховую езду и ежедневно тренироваться с мечом.

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