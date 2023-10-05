В онлайн-кинотеатрах появятся бразильские и мексиканские мыльные оперы из 90-х годов

Онлайн-кинотеатры ведут переговоры о приобретении прав на показ в России классики мексиканских и бразильских мыльных опер — «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут» и других сериалов, сообщил «Известиям» источник в отрасли и подтвердили представители ряда сервисов.