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В онлайн-кинотеатрах появятся бразильские и мексиканские мыльные оперы из 90-х годов

В онлайн-кинотеатрах появятся бразильские и мексиканские мыльные оперы из 90-х годов

Онлайн-кинотеатры ведут переговоры о приобретении прав на показ в России классики мексиканских и бразильских мыльных опер — «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут» и других сериалов, сообщил «Известиям» источник в отрасли и подтвердили представители ряда сервисов.

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