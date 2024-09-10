29-летний бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну признался, что не рассчитывает на продолжение карьеры в профессиональном футболе после попадания в Медиалигу.
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