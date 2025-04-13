Самая опасная еда для печени: что мы упускаем и к чему это может привести Ирина ВальковаВ наше время, когда супермаркеты изобилуют всевозможными вкусностями, а ритм жизни вынуждает многих питаться на бегу, здоровье печени остаётся на втором плане, пока не появляются первые тревожные звоночки.