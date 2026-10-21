Буркина-Фасо: Боевики «Джамаат Нусрат уль-Ислам ва аль-Муслимин» (ДНИМ) заявили, что убили трех проправительственных ополченцев в результате нападения на военный пост в Махлу, провинция Бам, Центрально-Северный регион, 20 октября.
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