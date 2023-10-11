У крупнейшего производителя оборудования для майнинга Bitmain нет денег на выплату зарплат сотрудникам

Bitmain, один из крупнейших в мире производителей ASIC-майнеров для добычи биткойна и других криптовалют, с сентября приостановил выплату заработной платы сотрудникам, о чем сообщило китайское новостное агентство Leiphone.
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