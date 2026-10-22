Сериал "Высокие ставки", реж. Богдан Дробязко, 2015 Актер Андрей Терентьев, известный по фильму "Мы из будущего" и сериалу "Филин", умер в возрасте 44 лет.
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