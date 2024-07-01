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Царьград

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Виновных в незащищённости важных объектов от террора будут сажать: Военкор предложил офицерам и спортсменам разрешить стрелять

Виновных в незащищённости важных объектов от террора будут сажать: Военкор предложил офицерам и спортсменам разрешить стрелять

В России вступил в силу закон об уголовном наказании за повторное нарушение требований к антитеррористической защите.

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