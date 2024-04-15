В Москве создали ИИ для анализа сужений артерий мозга с точностью более 80%

Научный коллектив из МГУ им. М.В. Ломоносова, ООО "Гаммамед-Софт" и Московского политехнического университета разработал уникальный алгоритм на базе ИИ для выявления суженных участков артерий головного мозга по данным компьютерной томографической ангиографии (КТА) с точностью более 80%.