В Москве создали ИИ для анализа сужений артерий мозга с точностью более 80%

Научный коллектив из МГУ им. М.В. Ломоносова, ООО "Гаммамед-Софт" и Московского политехнического университета разработал уникальный алгоритм на базе ИИ для выявления суженных участков артерий головного мозга по данным компьютерной томографической ангиографии (КТА) с точностью более 80%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии