Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Людмила Абрамова
    часа не проходит, что бы что то мигранты не сделали...слов нет! ВЛАСТИ АУ!!! вон из России -таджики, узбеки. азеры -д...Мигрант изнасилов...
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    скока шаромыжников???Удар по Чернигову...

Крымские десантники уничтожили из гаубиц Д-30 пехоту ВСУ в Запорожье

Крымские десантники уничтожили из гаубиц Д-30 пехоту ВСУ в Запорожье

Крымские десантники сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ в районе села Вербовое Запорожской области. Разведка при помощи беспилотников обнаружила группу украинских военных, выдвигающихся на передовые позиции.

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