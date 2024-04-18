Крымские десантники уничтожили из гаубиц Д-30 пехоту ВСУ в Запорожье

Крымские десантники сорвали ночную ротацию пехоты ВСУ в районе села Вербовое Запорожской области. Разведка при помощи беспилотников обнаружила группу украинских военных, выдвигающихся на передовые позиции.
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