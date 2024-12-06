Маск: США рискуют остаться без денег, если не справятся с ростом государственного долга

Страна не сможет финансировать даже базовые услуги Соединенные Штаты рискуют остаться без денег для финансирования даже базовых услуг, если не справятся с ростом государственного долга, заявил миллиардер Илон Маск.
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