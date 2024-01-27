Провели время с пользой в рамках межведомственных мероприятий. Бобруйск.

В рамках межведомственных мероприятий с целью формирования ответственного и безопасного поведения несовершеннолетних учащиеся Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа посетили комнату безопасности на базе средней школы №35 города Бобруйска.
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