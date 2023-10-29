Командир "Ахмата": солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях

Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях, в том числе на артемовском. Там ВСУ сдаются в плен подразделениям "Ахмата" каждые два-три дня, рассказал РИА Новости замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.