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ВГА Харьковской области: ВСУ вылавливают людей и прибивают к их ногам российские паспорта

ВГА Харьковской области: ВСУ вылавливают людей и прибивают к их ногам российские паспорта

Люди, не успевшие покинуть регион, попали в заложники к украинским силовикам. Мирных жителей подвергают пыткам, привязывают к деревьям и прибивают к ногам их российские паспорта, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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