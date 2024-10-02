Астраханские депутаты поделились с коллегами из ЛНР опытом законотворчества

Депутаты Думы Астраханской области провели видеосовещание с коллегами из комитета Народного Совета ЛНР по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению, регламентным вопросам и депутатской этике.
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