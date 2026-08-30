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Царьград

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В Турции скончалась четырёхлетняя девочка после укусу кошки с бешенством

В Турции скончалась четырёхлетняя девочка после укусу кошки с бешенством

В Турции умерла четырёхлетняя девочка, причиной смерти стал укус кошки с бешенством.Инцидент произошёл около четырёх месяцев назад: ребёнка укусила за губу бездомная кошка.

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