smi.media

227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Проект «20 идей»: как резко снизить смертность от «пьяных» ДТП

Российские дороги становятся качественнее, однако движение по ним по-прежнему опасно. Одной из главных угроз для автомобилистов и пешеходов являются нетрезвые водители, по вине которых происходит более четверти всех смертельных случаев на дорогах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх