Проект «20 идей»: как резко снизить смертность от «пьяных» ДТП

Российские дороги становятся качественнее, однако движение по ним по-прежнему опасно. Одной из главных угроз для автомобилистов и пешеходов являются нетрезвые водители, по вине которых происходит более четверти всех смертельных случаев на дорогах.
Российские дороги становятся качественнее, однако движение по ним по-прежнему опасно. Одной из главных угроз для автомобилистов и пешеходов являются нетрезвые водители, по вине которых происходит более четверти всех смертельных случаев на дорогах.
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