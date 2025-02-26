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Царьград

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Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров с состоянием $419,4 млрд

Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров с состоянием $419,4 млрд

Илон Маск, глава SpaceX и Tesla, возглавил список супермиллиардеров, составленный Altrata. В списке 24 самых богатых людей мира, состояние которых превышает 50 миллиардов долларов.

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