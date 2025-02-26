Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров с состоянием $419,4 млрд

Илон Маск, глава SpaceX и Tesla, возглавил список супермиллиардеров, составленный Altrata. В списке 24 самых богатых людей мира, состояние которых превышает 50 миллиардов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Столица полыхает седьмые сутки: Столбы огня в километр. В Киеве уничтожена секретная база британского спецназа. Ликвидированы офицеры ГУР
- "Карлики" вышли из-под контроля: Лавров предупреждал - не послушали. "Пощёчина" Эрдогану вспыхнула в Одессе
- Мальчишка. И уже Герой России! Всё шутил, смеялся. А теперь раскрыто его реальное досье
Свежие комментарии