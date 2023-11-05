Специалисты «Тверьэнерго» восстанавливают  электроснабжение части потребителей, нарушенное шквалистым ветром

С утра 5 ноября на территории Тверской области наблюдается сильный ветер, порывы достигают 17 м/с. Энергетики филиала «Россети Центр» — «Тверьэнерго» продолжают работать в режиме повышенной готовности и незамедлительно приступили к восстановительным работам.
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