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Царьград

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Мирзиёев предложил создать СП с Росатомом для контроля АЭС в Узбекистане

Мирзиёев предложил создать СП с Росатомом для контроля АЭС в Узбекистане

Власти Узбекистана, возглавляемые Шавкатом Мирзиёевым, предложили создать совместное предприятие с Росатомом для улучшения управления проектом атомной электростанции.

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