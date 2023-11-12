Музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» откроется в Шереметевском дворце

Спектакль «Бессмертная возлюбленная» посвящён жёнам великих музыкантов. Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» откроется в Шереметевском дворце премьерой музыкально-литературного спектакля «Бессмертная возлюбленная», передаёт ТАСС.
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