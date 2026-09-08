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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «У них был не просто роман, а нечто большее». За что Наталья Гундарева так и не смогла простить Фатюшина

Шоу-бизнес: «У них был не просто роман, а нечто большее». За что Наталья Гундарева так и не смогла простить Фатюшина

Наталья Гундарёва — актриса, которую обожала вся страна. «Осенний марафон», «Сладкая женщина», «Одиноким предоставляется общежитие» — её героини были близки каждому.

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